Deutschland : Karl Lauterbach will Cannabis legalisieren – bis 20 Gramm pro Person

Keine Einstufung als Betäubungsmittel

Die Standorte von Cannabis-Geschäften sollen reguliert werden: So solle es Mindestabstände zu Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen geben. Trotz der Legalisierung solle es untersagt bleiben, für Cannabis-Produkte zu werben. Es gelte ein generelles Werbeverbot, heisst es dem RND zufolge in den Eckpunkten. Erwogen wird laut den Eckpunkten, den Verkauf nicht nur in lizenzierten Geschäften zu erlauben, sondern auch in Apotheken. So könnte der Schwarzmarkt wegen des breiteren Angebots insbesondere im ländlichen Raum besser bekämpft werden.

Vier Millionen Cannabis-Konsumenten

Lauterbach hatte Ende Juni gesagt, dass in Deutschland etwa vier Millionen Erwachsene Cannabis nutzten. Es gebe einen grossen Schwarzmarkt und organisierte Kriminalität in diesen Bereichen. Zudem seien Verunreinigungen zu beobachten, die teils auch beigefügt würden, um Menschen von Cannabis in andere Drogen zu überführen.



«Der Cannabis-Konsum in Massen, gut abgesichert, in Qualität und ohne Beschaffungskriminalität ist etwas, was man akzeptieren muss und was zu einer modernen Gesellschaft dazugehört», so der Bundesgesundheitsminister.