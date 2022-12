Rücktritt des Ski-Stars: «Wird man Vierter, ist man der Löli» – so erklärt Feuz den Abgang vor der WM

1 / 3 Beat Feuz gab am Montag über seinen Rücktritt Auskunft. Johann Groder/Expa/freshfocus Den Entscheid fasste er vor der Abfahrt in Lake Louise. AFP In Zukunft soll seine Familie mehr im Mittelpunkt stehen. freshfocus

Darum gehts Beat Feuz trat am Montag zum ersten Mal seit seiner Rücktrittsankündigung vor die Medien.

Seinen Entscheid habe er lange für sich behalten.

Der 35-Jährige will in den letzten Rennen nun nochmals Vollgas geben.

Wenige Tage vor Weihnachten kam die überraschende Meldung – Beat Feuz tritt nach dem Kitzbühel-Rennen im Januar zurück. Doch die Nachricht war nicht nur für Ski-Fans und ehemalige Stars wie zum Beispiel Bruno Kernen ein Schock – auch die Trainer wussten von nichts, wie Feuz am Montag an seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Rücktritt klarstellt.

Der Emmentaler: «Ich habe genau drei Personen angerufen, die anderen habe ich per Textnachricht nur wenige Minuten vor der offiziellen Meldung informiert.» Im sei es ein Anliegen gewesen, dass es nicht vorher durchsickere – alle sollten es gleichzeitig erfahren. Doch wer waren die drei Personen? «Mein Ski-Ausrüster, der Schweizer Abfahrtstrainer und mein Servicemann», erklärt Feuz. Dass es am Ende geklappt habe, sei allerdings auch für ihn durchaus überraschend gewesen.

Stars wünschen alles Gute

Für diesen Umstand musste Feuz allerdings auch etwas flunkern. Denn bei den Sports Awards Anfang Dezember wurde der Ski-Star bereits auf einen Rücktritt angesprochen. «Da habe ich definitiv nicht die Wahrheit gesagt», so der Emmentaler mit einem Lächeln. Nach der Veröffentlichung seines Rücktritts gab es viele Nachrichten auf seinem Smartphone. Viele grosse Ski-Fahrer meldeten sich bei ihm – übers Handy oder die sozialen Medien. «Ich habe mich sehr gefreut, dass sich eine Reihe internationaler Ski-Rennfahrer gemeldet hat, als der Rücktritt bekannt wurde. Das zeigt ja auch ein Stück weit die Wertschätzung und meine Rolle in den letzten Jahren.»

Doch wann fiel eigentlich der definitive Entscheid? Es war in Übersee bei der Besichtigung der Abfahrt von Lake Louise. Kurz nach seiner Ankunft im Ziel telefonierte er in die Heimat. «Ich habe sofort meine Partnerin Katrin angerufen und gesagt, dass ich aufhören werde», so der 35-Jährige. Im ersten Moment sei sie sehr überrascht gewesen, aber habe dann auch eine gewisse Freude gehabt.

Feuz wirkt mit seinem Entscheid im Reinen. Dieser sei fix – und werde sich nicht mehr ändern –, auch wenn er nun bei den letzten drei verbleibenden Rennen noch siegreich werde. Der Körper und die Familie seien die wichtigsten Gründe für den Rücktritt. «Ich will meine Kinder wachsen sehen. Ich habe ein Alter erreicht, in dem man seine Karriere beenden kann.»

Keine Show zum Abschluss

Für Feuz war schnell klar, dass er seine Saison nach Kitzbühel beenden will. «Ich wollte meiner Linie treu bleiben. Wengen und Kitzbühel sind meine grossen Rennen.» Die Weltmeisterschaft war nur kurz ein Thema. Feuz: «Wird man dort Vierter, ist man der erste Löli. So will man ja nicht aufhören. Wenn ich bei meinem letzten Rennen in Kitzbühel 29 werde, ändert sich nichts an meiner Karriere.» Er sei ausserdem nicht mehr gewillt gewesen, 110 Prozent Einsatz zu geben, was es für eine Medaille brauche. Dazu Feuz: «Ich habe ja auch bereits drei WM-Medaillen, darunter die goldene.»

Gewinnt Beat Feuz noch ein Rennen? Ja, das hat er sich verdient. Nein, es reicht knapp nicht. Spielt keine Rolle, er ist ein ganz Grosser. Mir egal, ich will nur die Umfrage sehen.

Mit 110 Prozent Einsatz will er jedoch noch drei Mal ans Limit – in Bormio, Wengen und Kitzbühel. Eine Show oder ein Kostüm wird es zum Abschluss nicht geben. Gegenüber 20 Minuten bestätigt Feuz den Einsatz bis zur letzten Hundertstel-Sekunde in Österreich.