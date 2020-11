Für Vaterschaftstest : Wird Maradonas Leiche wieder ausgegraben?

Erst am Donnerstag wurde der nach einem Herzstillstand verstorbene Diego Maradona beigesetzt. Nun verlangt

ein 19-Jähriger, dass Maradona exhumiert wird.

Der 19-jährige Santiago Lara ist überzeugt, dass Diego Maradona sein Vater ist. Um dies zu beweisen, will er, dass der ehemalige Fussballstar für einen Vaterschaftstest exhumiert wird. Schon im vergangenen Jahr war er an die Öffentlichkeit gegangen, hatte einen Test gefordert. Zu diesem war es aber nicht mehr gekommen.

Fünf anerkannte Kinder

Sicher ist jedenfalls, dass der einstige Fussballstar die beiden Töchter Dalma (32) und Giannina (30) mit seiner Ex-Frau Claudia Villafane hat, ausserdem Sohn Diego Fernando (7) mit Freundin Veronica Ojeda bekam. Maradona erkannte zudem den in Italien geborenen Diego Junior (34) und die Tochter Jana (23) als seine Kinder an.

Der Argentinier war am Mittwoch nach einem Herzstillstand in seinem Haus in Tigre nahe Buenos Aires verstorben, auf Wunsch der Familie schon am Donnerstag auf dem Privatfriedhof Jardin de Bella Vista in einem Vorort der argentinischen Hauptstadt im engsten Familienkreis beigesetzt worden.