Nein, so kann deine Schwester nicht schwanger werden. Spermien sind empfindliche Keimzellen. An der Luft und im Wasser gehen sie schnell kaputt.

Spermien müssen direkt in die Vagina gelangen, damit sie eine Eizelle befruchten können. Nur so kann eine Schwangerschaft entstehen. Man kann sich mit Spermien nicht anstecken wie mit Krankheitskeimen – auch wenn viele sich das so vorstellen.