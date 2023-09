Nadine Vinzens: Läuten b ei der Ex-Miss bald die Hochzeitsglocken?

1 / 4 Sie sind seit drei Jahren unzertrennlich: Mark Reeve und Nadine Vinzens. Instagram/nadinevinzensofficial Die beiden hatten sich in der Corona-Zeit über Instagram kennen gelernt. Instagram/nadinevinzensofficial «Wir lieben uns wie am Anfang», sagt das Model gegenüber der «Glückspost». Instagram/nadinevinzensofficial

Darum gehts Ex-Miss-Schweiz Nadine Vinzens und ihr Freund Mark Reeve sind seit drei Jahren ein glückliches Paar.

Die beiden haben in der Corona-Zeit einiges miteinander durchgestanden.

Das habe die beiden zusammengeschweisst, verrät das Model in einem Interview. Eine Hochzeit mit ihrem Liebsten könne sie sich gut vorstellen.

Nadine Vinzens (39) und Mark Reeve (44) lernten sich während des Corona-Lockdowns auf Instagram kennen und lieben. Unmittelbar danach mussten sie gleich die erste bittere Erfahrung zusammen machen. Beide landeten wegen des Virus auf der Intensivstation im Spital, der Techno-DJ musste sogar ans Beatmungsgerät.

Vinzens, die ebenfalls oft als DJane unterwegs ist, fürchtete zwischenzeitlich um das Leben ihres Freundes. Doch dieses Kapitel liegt zum Glück hinter den beiden und es hat sie auch eng zusammengeschweisst, wie Vinzens nun in einem Gespräch mit der «Glückspost» sagt.

Nadine Vinzens: «Wir lieben uns wie am Anfang»

Seither gehen die beiden durch dick und dünn – auch wenn sie räumlich rund 400 Kilometer trennen. Während Reeve in seiner Heimat Frankfurt zu Hause ist, lebt sie seit 2018 wieder in der Schweiz. Davor war die gebürtige Churerin in Los Angeles daheim. Eine Rückkehr in die USA kommt für die bald 40-Jährige natürlich auch der Liebe wegen nicht infrage. Denn mit Mark scheint sie den Richtigen gefunden zu haben.

Klar gebe es auch mal Meinungsverschiedenheiten, doch das gehöre nun einmal dazu. Trotzdem sagt die DJane: «Wir lieben uns wie am Anfang.» Ihre Beziehung habe sich so intensiviert, dass der nächste Schritt für das Paar gar nicht mehr so weit entfernt sei. Eine Hochzeit können sich die beiden vorstellen, wie die Ex-Miss-Schweiz weiter verrät. Es wäre nicht ihre erste: Von 2005 bis 2008 war die Schauspielerin mit dem US-amerikanischen Punk-Musiker Neshawn Hubbard verheiratet.

Kinderplanung ist kein Thema

Ein konkretes Datum und eine Vorstellung darüber, wie die Hochzeit aussehen würde, gäbe es zurzeit allerdings noch nicht. Kinderplanung ist ihr zufolge kein Thema. Wichtiger sei es, die beruflichen Ziele zu erreichen. Nebst gemeinsamen Projekten als Paar verfolgt die Bündnerin auch eigene, wie Shows und Filme und natürlich diverse Auftritte als DJane, welche das Model auch auf seinem Instagram-Kanal aktiv zelebriert.

Und bald gibt es noch mehr zu feiern: Ihr 40. Geburtstag steht nämlich am 5. September an. Probleme mit dem Älterwerden hat die einstige Schönheitskönigin offenkundig nicht. Das Alter sei schliesslich nur eine Zahl und in ihrem Kopf fühle sie sich nach wie vor wie eine 30-Jährige, wie sie der «Glückspost» weiter sagt.

