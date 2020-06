Der Sommer kommt

Wird nächste Woche die 30-Grad-Marke geknackt?

Ab Montag steigen die Temperaturen wieder an – und auch die Sonne lässt wieder öfters grüssen.

Bereit für den Sommer: Ein Mann sonnt sich am Zürichsee in der Nähe von Thalwil.

Sommeranfang kurz vor Mitternacht

Das Prachtwetter kündigt sich vielerorts pünktlich zum Sommeranfang an. Dieser fällt in diesem Jahr nicht auf den 21. Juni, sondern bereits auf den 20. Juni. So ist es auch am heutigen Samstag vielerorts zumindest zeitweise sonnig und durchschnittlich 22 Grad warm. Um 23.43 Uhr erreicht die Sonne den scheinbar nördlichsten Punkt ihrer jährlichen Bahn und somit beginnt auf der Nordhalbkugel der Sommer.