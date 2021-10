Nati-Star Schär mittendrin : Wird Newcastle jetzt zum mächtigsten Fussballclub der Welt?

Lange sah es danach aus, als ob der Besitzerwechsel von Newcastle United in die Hände eines Konsortiums aus Saudi-Arabien scheitern würde. Nun hat die Übernahme geklappt, weil ein TV-Streit beigelegt wurde.

Die Fans von Newcastle äusserten in der Vergangenheit schon oft ihren Unmut über den aktuellen Besitzer Mike Ashley.

Action Images via Reuters

Stürmische Zeiten für Newcastle United. Der Club von Nati-Verteidiger Fabian Schär hat einen neuen Besitzer. Er gerät in die Hände eines Konsortiums aus Saudi-Arabien. Die notwendige Zustimmung der Premier League für die Übernahme des Tabellen-19. wurde am Donnerstag gegeben. Die Investorengruppe, die von der britischen Geschäftsfrau Amanda Staveley angeführt wird, hatte ihr Angebot ursprünglich in diesem Juli zurückgezogen.