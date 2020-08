Wird der Superstar gesperrt? Neymar bricht nach Sieg mit Trikottausch die Corona-Regeln

PSG hat sich als erstes Team für den Champions-League-Final qualifiziert. Und das mit einem eindeutigen Sieg. Dennoch gab es nach dem Spiel Aufregung um Neymar.

Der Sieg war eindeutig. RB Leipzig hatte gegen das übermächtige Starensemble von Paris Saint-Germain den grossen Coup in der Champions League verpasst. Gegen die rasante Fussball-Kunst von Weltmeister Kylian Mbappé und Neymar waren die Deutschen beim 0:3 im Halbfinal der Champions League am Dienstagabend im Estádio da Luz von Lissabon überfordert. Am Sieg hat Leipzig nie geschnuppert.

Alles gut also bei PSG? Nicht ganz. Denn nach dem Spiel kam plötzlich Aufregung auf. So wurde der brasilianische Fussballstar Neymar von den TV-Kameras dabei erwischt, wie er mit Gegner Marcel Halstenberg das Trikot tauschte. Ein Verstoss gegen die Corona-Sicherheitsmassnahmen?

Explizite Strafe ist nicht aufgeführt

Doch stimmt das? Wird der 28-Jährige am Sonntag zum Zuschauen verdammt sein? Ganz klar ist es nicht. Denn: Zwar ist der Trikottausch laut dem 31-seitigen «Return to play protocol» der Uefa, in dem Hygiene- und Abstandsregeln festgehalten sind, verboten. Doch eine explizite Strafe ist nicht aufgeführt, heisst es doch lediglich, dass Nicht-Einhalten der Regeln «zu Disziplinar-Massnahmen in Übereinstimmung mit den Disziplinar-Regeln der Uefa führen» kann.