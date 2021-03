Anklage wegen Korruption : Wird Nicolas Sarkozy am Montag für zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt?

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy soll einen Richter am Obersten Gerichtshof bestochen haben. Die Anklage fordert eine Haftstrafe von zwei Jahren, Sarkozy bestreitet die Vorwürfe.

In dem Pariser Korruptionsprozess gegen den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy wird am Montag das Urteil verkündet (13.30 Uhr). Die Anklage fordert zwei Jahre Gefängnis für den 66-Jährigen. Er soll einen Richter am Obersten Gerichtshof bestochen haben. Sarkozy bestreitet die Vorwürfe.