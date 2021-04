Anders als bisher angenommen, könnte er nun noch länger als geplant in seiner Heimat bleiben – die Queen feiert nämlich bald Geburtstag.

Eigentlich hätte Prinz Harry heute nach dem Beerdigungswochenende in England zurück in die USA fliegen sollen, wo die hochschwangere Meghan und Söhnchen Archie auf ihn warten. Laut «The Sun» könnte sich seine Rückkehr jedoch verzögern.

So soll der 36-Jährige angeblich ein Ticket ohne fixes Rückflugdatum gekauft haben. Ein möglicher Grund dafür: Je nachdem wie die Aussprache mit seiner Familie läuft, könnte er laut einem Insider bis zum kommenden Geburtstag seiner Grossmutter in seiner Heimat bleiben. Queen Elizabeth II wird am Mittwoch nämlich 95 Jahre alt.