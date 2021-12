«Omar m’a tuer» : Wird Rätsel um Witwenmord nach 30 Jahren doch noch gelöst?

1991 wird an der Côte d’Azur eine reiche Witwe auf mysteriöse Art und Weise getötet. Ihr Gärtner muss dafür mehrere Jahre ins Gefängnis und kämpft noch immer dafür, dass seine Unschuld bewiesen wird.

Diese Inschrift, verfasst mit dem Blut der Getöteten, wurde am Tatort gefunden. Der Satz «Omar hat mich getötet» wurde dabei falsch geschrieben.

Omar Raddad wurde 1991 für den Mord an einer Frau an der französischen Nobelküste Côte d’Azur schuldig gesprochen.

1991 wird Ghislaine Marchal (65) an der Cote d’Azur getötet.

Drei Jahrzehnte nach einem der spektakulärsten Mordfälle Frankreichs hat der längst begnadigte Täter einen erneuten Anlauf unternommen, damit ein Gericht seine Unschuld feststellt. An diesem Donnerstag will das Revisionsgericht in Paris entscheiden, ob der Fall von Omar Raddad (59), der seit Jahren Schlagzeilen macht, erneut untersucht oder aufgerollt wird.