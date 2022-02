Uefa unter Druck : Wird Russland jetzt der Champions-League-Final entzogen?

Der Final des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs im Fussball soll am 28. Mai in St. Petersburg stattfinden. Dagegen regt sich Widerstand.

Am Uefa-Hauptsitz in Nyon VD soll noch am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten werden.

Der Final der Champions League soll am 28. Mai in der Gazprom-Arena in St. Petersburg gespielt werden.

Angesichts der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Russland werden Forderungen nach einer Verlegung des Champions-League-Finals aus der russischen Grossstadt St. Petersburg laut. Die Europäische Fussball-Union Uefa teilte am Dienstag mit, es gebe «derzeit keine Pläne, den Austragungsort zu ändern». Die Situation werde genau beobachtet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur berät der Verband noch am Dienstag erneut über das weitere Vorgehen.

Spiele sollen wie geplant stattfinden

Mit Blick auf internationale Spiele des russischen Meisters Zenit St. Petersburg teilte die Uefa mit, sie sei in engem Kontakt mit den betroffenen nationalen Verbänden und Vereinen. «Derzeit ist vorgesehen, dass alle Spiele wie geplant stattfinden», hiess es. Zenit trifft an diesem Donnerstag im Europa-League-Rückspiel in Spanien auf Betis Sevilla.

Der Final des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs im Fussball soll am 28. Mai in St. Petersburg stattfinden, der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der Kremlchef hatte am Montagabend die selbst ernannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk in der Ostukraine trotz internationaler Proteste als unabhängig anerkannt und russische Truppen in die Gebiete geschickt. Grossbritannien, die EU und die USA kündigten umgehend Sanktionen an.