Doktor Sex - «Wird Sex mit der Zeit zwingend zum Problem?»

Frage von Julian (27) an Doktor Sex Immer wieder höre ich von verheirateten oder in Langzeit-Beziehungen lebenden Paaren, dass der Sex eingeschlafen ist. Manche erzählen, der Ofen sei schon vor Jahren ausgegangen. Andere berichten, dass sich ihr*e Partner*in ihnen verweigert. Mir macht das Sorgen! Ich habe mich nämlich gerade auf eine neue Beziehung eingelassen. Unser Sex ist wirklich super und wir fühlen uns magisch voneinander angezogen. Kaum sind wir zusammen, wollen wir uns berühren und kuscheln. Müssen wir auch damit rechnen, dass aus Leidenschaft zunehmend Glut wird? Geht der sexuelle Reiz in einer längeren Beziehung zwingend verloren? Und können wir etwas dafür tun, dass es nicht auch bei uns so wird?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Julian

Mögliche Gründe dafür, dass die Paarsexualität einschläft, gibt es viele. Oft wird Lustlosigkeit genannt. Sie ist letztlich aber nur ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Auslösern, die dahinter stehen können.

Meine Erfahrungen in der Beratung von Paaren zeigen, dass die Ursachen von Veränderungen in der Sexualität immer auch auf der Beziehungsebene zu suchen sind. Oder anders: Sex ist ein Indikator für Beziehungsprobleme, denn manchmal werden über diesen auch ungelöste oder unbewusste Konflikte ausgedrückt.

So kann beispielsweise sexuelle Verweigerung auch Ausdruck eines Machtkampfs sein und dazu genutzt werden, Verletzungen zu kompensieren, die einem in anderen Zusammenhängen zugefügt wurden. Die meisten Paare wünschen sich zu Beginn einer Beziehung, dass es nie so weit kommt und der Sex nie aufhört. Trotzdem geschieht es letztlich bei fast allen Paaren, dass Sex weniger häufig stattfindet oder ganz einschläft.

Warum ist das so?

Ich beobachte, dass unterschiedliche Bedürfnisse, über die man nicht spricht, zu Veränderungen führen. Es kann also auch ein Mangel an Kompetenzen im Gespräch über Sexualität sein oder die Furcht davor, die eigenen Wünsche zu äussern, die den Sex beenden.

Aber entscheidend ist ja nicht, den Partner vor Enttäuschungen zu verschonen. Vielmehr geht es darum, sich authentisch zu zeigen – also ehrlich zu sein und zu kommunizieren, was wirklich ist, anstatt auf die Erlaubnis dafür zu warten oder das zu sagen, was man glaubt, was von einem erwartet wird.

Was könnt ihr tun? Am meisten tut ihr für eure Beziehung, eure Sexualität und das Gegenüber, wenn ihr euch einander als Mensch ganz zumutest – also mit allem was ihr seid und zu bieten habt. Dadurch müsst ihr euch zwar immer wieder mit Differenzen auseinandersetzen, dafür bleiben aber die Beziehung und die körperliche Intimität lebendig. Alles Gute!

