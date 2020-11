1 / 11 Esther Keller könnte die erste Grünliberale Regierungsrätin der Schweiz werden. Im ersten Wahlgang der Basler Regierungswahlen erzielte sie ein vielversprechendes Ergebnis. Esther Keller Die 36-Jährige politisiert erst seit knapp zwei Jahren im Basler Grossen Rat. Die erfahrene Moderatorin führte einen sehr engagierten Wahlkampf und ist sehr präsent. bs.ch/Pino Covino Beinahe gewählt wurde im ersten Wahlgang Stephanie Eymann (LDP). Die 41-jährige Newcomerin hat damit gute Karten für den zweiten Wahlgang. Stephanie Eymann

In Basel gilt es im zweiten Wahlgang heute noch drei verbleibende Sitze in der Kantonsregierung zu besetzen. Zudem wird das Regierungspräsidium gewählt.

Für die verbleibenden Sitze sind mit Esther Keller (GLP), Heidi Mück (Grünes Bündnis), Stephanie Eymann (LDP), Kaspar Sutter (SP) und Baschi Dürr (FDP) fünf Kandidierende im Rennen.

Für das Regierungspräsidium bewerben sich Keller, Eymann und der bereits gewählte Beat Jans (SP). Das Präsidium übernehmen kann nur, wer auch in die Regierung gewählt wurde.

Das Stimmvolk entscheidet in Basel-Stadt zudem über drei kantonale Vorlagen: Das Hafenbecken 3, wo ein neuer Umschlagterminal für Container auf Strasse und Schiene geplant wird. Hier stehen Natur- und Klimaschutz in Konflikt weil der Terminal ein Naturschutzgebiet verdrängen würde. Die Trinkgeldinitiative verlangt, dass fünf Prozent des Kulturbudgets in die sogenannte Alternativkultur fliessen soll. Zudem wird noch über eine Änderung des Wohnraumfördergesetzes abgestimmt, das den Schutz bezahlbaren Wohnraums in der Kantonsverfassung verankert.