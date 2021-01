Der Megaerfolg kommt überraschend

Dass aus einem potenziell erfolgreichen Debut ein Pop-Phänomen wird, verblüfft sogar das Plattenlabel der 17-Jährigen. «Wir hatten natürlich grosse Hoffnungen in diesen Song – aber keiner von uns hätte all diese Rekorde vorhersehen können», so Nicole Bilzerian, Vizepräsidentin von Geffen Records, gegenüber «Billboard». Auch Becky Bass von Spotify erzählt dem Magazin: «So etwas haben wir noch nie gesehen.»

Sie ist schon länger bekannt

In der Musikwelt mag sie eine Newcomerin sein, ein unbekanntes Gesicht ist Olivia aber nicht. So startete die US-Amerikanerin mit philippinischen Wurzeln schon im zarten Alter von 13 Jahren in der Disney-Sitcom «Bizaardvark» ihre TV-Karriere. Seit 2019 ist sie zudem in «High School Musical: The Musical: The Series» in einer der Hauptrollen zu sehen.