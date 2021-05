Bislang erwischte es nur einmal eine Mannschaft mit 35 Punkten. In der Saison 17/18 stieg Lausanne mit dieser Anzahl an Zählern in die Challenge League ab. Sion steht nun einen Spieltag vor Schluss ebenfalls bei 35 Punkten. Sollten die Sittener gegen Basel punkten, gibt es in der Saison 20/21 einen neuen Punkterekord bei einem Absteiger.