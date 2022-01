Sony Vision-S 02 – Wird Sony nun doch zum Autohersteller?

Bereits vor zwei Jahren hat Sony an der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas aufhorchen lassen. Der japanische Elektronikkonzern präsentierte die Studie eines Elektroautos – allerdings liess Sony damals durchblicken, dass man damit eher die Rolle der Elektronikhersteller an der Elektromobilität ergründen wollte, als in den Automarkt einsteigen zu wollen. Nun aber scheinen die Japaner Ernst zu machen: Wiederum an der CES zeigte Sony mit dem Vision-S 02 eine zweite Studie und verdichtet damit die Gerüchte, dass Sony ein Autohersteller werden könnte. Konzernchef Kenichi Yoshida bestätigte in Las Vegas, dass noch in diesem Jahr eine Autosparte gegründet werden soll und der kommerzielle Markteinstieg geprüft werde. Konkrete Angaben zu einem Zeitplan macht der Hersteller nicht.