Florian Stahel und Adrian Nikci: «Wird tagelang gefeiert» – FCZ-Legenden erzählen von ihren Meisterpartys

Nach dem 2:0 in Basel steht der FC Zürich zum 13. Mal als Schweizer Meister fest. Zwei ehemalige FCZ-Stars schildern, was nun auf Spieler und Trainer zukommt.

Florian Stahel: «Die Euphorie ist riesig.»

Adrian Nikci: «Der Helvetiaplatz damals war legendär.»

Lange ist über den Zeitpunkt spekuliert worden, nun ist es amtlich: Der FC Zürich ist Schweizer Meister 2022. Und das ausgerechnet mit einem 2:0 in Basel, im Joggeli, in der Höhle des grossen Rivalen. Erinnerungen werden wach: Am 13. Mai 2006 schnappte der FC Zürich dank Iulian Filipescus Tor in der legendären 93. Minute den Baslern den Titel weg.

Der Vorlagengeber des wohl ikonischsten Tors der FCZ-Vereinsgeschichte: Florian Stahel. Der heute 37-Jährige war bei den letzten drei Meistertiteln der Stadtzürcher Teil der Mannschaft. Wenig überraschend aber hat die Meisterschaft 2006 für ihn einen ganz speziellen Stellenwert: «Natürlich war die 93. Minute 2006 für mich ein Highlight», erklärt Stahel im Gespräch mit 20 Minuten, «es war meine erste Meisterschaft und der erste FCZ-Titel nach 25 Jahren Durststrecke.»

«Fans nahmen am Montag frei»

Nun sei es aber immerhin auch schon wieder 13 Jahre her, so der ehemalige Aussenverteidiger, der mittlerweile in der Sportvermarktung bei der Ringier Sports AG tätig ist. Und: «Der FCZ spielt zurzeit sehr attraktiven Fussball – das fasziniert die Leute.» Für Stahel ist deshalb klar: «Die Euphorie ist riesig.» Und die Spieler werden die Eindrücke der Meisterfeier ein Leben lang nicht vergessen.

«Der Helvetiaplatz war am Sonntag voll und viele Fans werden am Montag freigenommen haben oder nicht ganz frisch aus den Augen schauen», sagt Stahel. Und für die Spieler? «Es wird ein Highlight nach dem anderen, was die meisten wohl erst später realisieren werden.»

Auch 2009 einen Riesenfete

An welchen Moment sich Stahel persönlich besonders gerne zurückerinnert, kann er nicht sagen: «Da gab es viele Eindrücke.» Der Zürcher nimmt einen Anlauf: «Als in Basel beispielsweise plötzlich mein Vater auf dem Platz stand, oder als ich bei der Feier plötzlich meine Brüder traf, oder auch, als wir mit dem Car beim Menschenmeer vor der Maag-Eventhalle ankamen.» Das bliebe schon hängen. «Es ist dunkel, alles ist voller Menschen, der Car kommt nicht mehr vorwärts und wir Spieler stiegen aufs Car-Dach», schwelgt Stahel.

Auch Adrian Nikci weiss, was es heisst, wenn der FCZ Meister wird. 2009 ist der heute 32-Jährige dabei, als sich Zürich in Bellinzona den Titel sichert. «Als wir in Bellinzona Meister geworden sind, gab es bereits auf dem Rückweg eine grosse Party», erinnert sich Nikci. «Auf der ganzen Strecke hatte es Fans am Rande der Autobahn und die Party auf dem Helvetiaplatz war legendär», so der ehemalige Flügelspieler.

Sportlicher Erfolg nach Party?

Für Nikci ist klar: «Auch dieses Jahr wird tagelang gefeiert werden.» Schliesslich habe Zürich nicht unbedingt schöne Jahre hinter sich, habe viel leiden müssen. Heisst: «Dann feiert man natürlich umso mehr.» Viele Spieler würden das im ersten Moment gar nicht realisieren, man sei wie in einem Film, so der 16-fache Schweizer U-21-Internationale.

Entsprechend könne man nicht wissen, wie gut das Team an den übrigen vier Spieltagen noch drauf ist. 2009 hätten sie nach tagelanger Feier am letzten Spieltag noch gegen GC gespielt – und trotz aller ausgelassenen Stimmung das Spiel für sich entscheiden können. Nikci: «Manchmal läuft es wie von alleine, wenn der ganze Druck weg ist.» Und dieser Druck ist jetzt weg.

