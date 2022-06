BA.4 und BA.5: Wird uns der Sommer durch eine neue Corona-Welle vermiest?

Die Anzahl an Hospitalisationen, die Test-Positivitätsrate und die Fallzahlen zeigen klar nach oben.

Zahlen zeigen nach oben

Am Dienstag veröffentlichte das BAG die aktuellen Corona-Zahlen: 10’289 Fälle wurden innerhalb einer Woche gemeldet. Das ist ein beträchtlicher Anstieg im Vergleich zur Vorwoche, als es noch 6941 Fälle waren. Ein noch klarerer Trend ist bei der Test-Positivitätsrate in der Schweiz zu beobachten. Diese liegt momentan bei 23 Prozent und müsste bei fünf Prozent liegen, damit das Infektionsgeschehen als kontrolliert gelten kann, wie die Tamedia-Zeitungen schreiben. Die Zahlen lassen auf eine hohe Zahl an Menschen schliessen, die erkrankt ist und sich nicht testen lässt – und wohl auch für viele zusätzliche Ansteckungen verantwortlich ist.