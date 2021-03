Karl-Erivan Haub : Wird verschollener deutscher Milliardär im Mai für tot erklärt?

Im April 2018 brach Karl-Erivan Haub im Wallis zu einer Skitour auf, von der er nie mehr zurückkehrte. Nun könnte er schon bald für tot erklärt werden – obwohl es Hinweise darauf gibt, dass der schwerreiche Unternehmer noch am Leben sein könnte.

Dabei waren erst kürzlich Zweifel an Haubs Verschwinden aufgekommen.

Im Mai könnte es soweit sein: Haubs Familie hat einen entsprechenden Antrag am Amtsgericht Köln eingereicht.

Medienberichte stellen in Zweifel, ob Haub wirklich beim Skifahren verunglückt ist.

Nun will seine Familie den Multimilliardär für tot erklären lassen.

Seit er im April 2018 zu einer Skitour am Klein Matterhorn aufbrach, fehlt jede Spur von ihm: Nun könnte der verschollene Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub im Mai für tot erklärt werden. Das Amtsgericht Köln erliess am Dienstag auf Antrag von Ehefrau und Kindern des verschwundenen Milliardärs, seines Bruders Christian und zweier Familienunternehmen das Aufgebot im sogenannten Todeserklärungsverfahren, wie eine Justizsprecherin mitteilte.

Der verschollene Milliardär wird in dem Aufgebot, das im «Bundesanzeiger» und im «Kölner Stadt-Anzeiger» veröffentlicht und im Gericht ausgehängt wird, aufgefordert, das Amtsgericht Köln bis zum 12. Mai über seinen Verbleib zu informieren. Andernfalls kann er für tot erklärt werden. Auch alle, die Auskunft über den Verschollenen geben können, werden aufgefordert, sich bis zu diesem Datum beim Gericht zu melden. Sollten bis dahin Hinweise auf den Verbleib des Verschollenen eingehen, wird das Gericht prüfen, ob und in welcher Weise es diesen im Rahmen einer Amtsermittlungspflicht nachgeht.

Erst im Februar 2021 verdichteten sich die Anzeichen, dass Karl-Erivan Haub noch am Leben sein könnte. Gemäss Recherchen zweier deutscher Medienhäuser soll Karl-Eriwan Haub engen Kontakt zum russischen Geheimdienst gepflegt haben. Am Abend vor seinem Verschwinden wählte Haub zwei russische Nummern auf seinem Telefon. Eine davon gehörte einer russischen Agentin. «Es war zu 95 Prozent kein Unfall», sagte damals ein interner Ermittler.

Bruder Georg übernimmt Geschäfte

Karl-Erivan Haub, einer der reichsten Deutschen, war am 7. April 2018 in den Schweizer Alpen allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Familie geht davon aus, dass er am Klein Matterhorn bei Zermatt tödlich verunglückte.