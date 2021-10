«Facebook Files» – Wirds nach den neuesten Enthüllungen eng für Facebook?

«Wir haben keine Chance mitzuhalten»

Noch viel grösser scheinen die Probleme ausserhalb des Heimatlandes des Konzerns zu sein. Die Plattform gibt es in 70 Sprachen, doch Facebook investiert offenbar zu wenig Ressourcen in die Analyse vieler Fremdsprachen. In den Files sind Warnungen eines beteiligten Ingenieurs enthalten, der warnt, dass die Überwachung in Ländern wie Myanmar oder Äthiopien ungenügend seien. Posts, in denen zu Gewalt aufgerufen wurde, seien zuvor nicht kontrolliert worden. Die Tamedia-Zeitungen führen etwa Beispiele aus Indien auf, in denen Nationalisten Angriffe auf Pakistan feiern, oder Bilder teilen, in denen die Flagge des Nachbarlandes mit Füssen getreten werden.