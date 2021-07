Wie sie in einem Interview verrät: «erinnert sie sich zwar an ihre Niederlage beim FedCup, aber an einem Turnier ist es immer etwas anderes.» Ihr Plan, Golubic zu schlagen, ist es schnell zu spielen, nicht zu viel nachzudenken und mit starker Vorhand und schnellen Aufschlägen Golubic in Bedrängnis zu bringen.