CL-Konferenz - «Bester Spieler der Welt» – PSG führt gegen Real dank überragendem Mbappé

RMA-PSG: Die Eintoreführung für die Gäste aus Paris geht so in Ordnung. Real Madrid startete zwar mit viel Schwung in die Partie, baute danach aber kontinuierlich ab und überliess PSG immer mehr vom Spiel. Die Pariser hatten dann einfach auch mehr Torchancen. So kam die Führung durch Mbappé kurz vor der Pause nicht wirklich überraschend. Zumal der Superstar nach etwas mehr als einer halben Stunde bereits einmal traf – der Treffer wurde aber richtigerweise wegen Abseits aberkannt. Von Real Madrid muss schlichtweg mehr kommen, wenn man noch ins Viertelfinal einziehen will.