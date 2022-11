Model Emily Ratajkowski verlor drastisch Gewicht

In ihrem Podcast «High Low» verrät Model Emily Ratajkowski wie viel Gewicht sie in kurzer Zeit verloren hat.

Die Klatschmedien sind derzeit voll mit Berichten über die neue Liebelei von Model Emily Ratajkowski mit Comedian Pete Davidson (29) . Dieses Mal macht die 31-Jährige aber aus anderen Gründen Schlagzeilen. Emily offenbarte in ihrem Podcast «High Low» , im Gespräch mit ihrem Gast Mia Khalifa (29), dass ihr Körpergewicht zwischenzeitlich auf 45 Kilogramm gesunken sei, dies bei einer Körpergrösse von 1,70 Meter. Ratajkowski beschrieb ihre Gesundheitsprobleme als «wirklich, wirklich beängstigend».

Grund für ihren massiven Gewichtsverlust sei die Horror-Trennung des Schauspielers und Filmproduzenten Sebastian Bear-McClard (41) , mit dem sie einen 20 Monate alten Sohn hat. Ihr Ex soll sie damals mehrfach betrogen haben. Im September reichte die «Gone Girl»-Darstellerin dann die Scheidung ein. Im Podcast erzählt sie: «Ich denke, Trauma lebt im Körper. Das ist meine Erfahrung. Wenn es mir wirklich schlecht geht, verliere ich so viel Gewicht. Ich war vor Kurzem auf 45 Kilo runter und es war wirklich, wirklich beängstigend.» Im Jahr 2020 lag das Gewicht des Models laut dem Portal « UnBilgi » bei 54 Kilogramm.

Sie ist langsam wieder glücklich

Unterdessen habe das Model aber wieder zugenommen, wie sie weiter ausführt. Das sei ein deutliches Zeichen dafür, dass sie langsam wieder glücklich sei. Dies wird Emily wohl ihrer neuen Liebschaft zu verdanken haben – Pete Davidson. Seit Wochen werden sie immer wieder turtelnd und vertraut gesehen und fotografiert. Erst am Montag besuchte das mutmassliche Paar ein NBA-Spiel, bei dem es in inniger Zweisamkeit abgelichtet wurde.

Ein Insider verriet kürzlich, dass das Promi-Duo «eine gute Zeit zusammen» habe. Weiter hiess es: «Emily geht es gut und sie passt sich seit ihrer Scheidung mehr an ihr Leben als alleinerziehende Mutter an. Sie geht aus und hat Spass.» Scheinbar habe sie sich von ihrer Ehe distanziert und soll jetzt sehr glücklich mit Pete sein. Der Insider ergänzt: «Sie ist in einer guten mentalen Verfassung.»