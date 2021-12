«Wirklich, ich liebe es» – das macht Nati-Star Alisha Lehmann am liebsten

Schweizer Fussball-Star und Insta-Queen Alisha Lehmann spielt seit Sommer für Aston Villa. In einem Video spricht sie nun über ihr Leben, das Umgehen mit Druck – und verrät, was ihr Lieblingshobby ist.

«Hi, ich bin Alisha Lehmann und eine Gewinnerin.» Mit diesen Worten startet ein Video der Frauenabteilung von Aston Villa. Die 22-Jährige sitzt darin auf der Tribüne im Stadion, sie hat einen Trainingsanzug an. Vieles, was der Schweizer Nati-Star verrät, ist bereits bekannt. Dass sie in einem kleinen Dorf in der Schweiz aufwuchs zum Beispiel. Oder, dass sie nicht gross in die Zukunft schaut und im Moment lebt. Das verriet Lehmann nämlich bereits im letzten Sommer im grossen Interview mit 20 Minuten.

Was neu ist, ist das, was Lehmann in ihrer Freizeit treibt. «Mein Hobby? Schlafen», verrät sie im Video und lacht laut. «Ich liebe es. Wirklich. Das Gute am Fussballerinnen-Dasein ist, ich kann jeden Nachmittag ein Schläfchen machen.» Dann ergänzt sie: «Aber natürlich nicht nur das. Ich liebe es, mit meinen Hunden zu spazieren, Fussball zu schauen, mit Freunden Minigolf spielen.»

«Ich geniesse mein Leben»

Lehmann spielt seit Sommer für Aston Villa. In der Liga und im FA Cup stand sie insgesamt schon in zehn Partien auf dem Feld. Dabei gelangen ihr zwei Tore und zwei Vorlagen. Gut sieht es für Villa aber dennoch nicht aus. Der Club ist auf dem drittletzten Rang klassiert (10.), hat 15 Punkte Rückstand auf das Erstplatzierte Arsenal. Am Sonntag gingen Lehmann und Co. gleich 0:5 gegen Manchester United unter. «Druck verspüre ich eigentlich nie», meint sie im Video passend zur unschönen Tabellensituation. Mental sei sie mega stark. «Jeden Morgen, wenn ich aufwache, bin ich einfach glücklich über alles. Ich geniesse mein Leben und bin einfach stolz auf das, was ich erreicht habe.»

Im Gegensatz zur Premier League der Männer pausiert die Frauenliga in England. Aston Villa spielt erst nach Weihnachten wieder. Wie sie die Festtage zelebriert? Das verrät Lehmann, bei der es nach einem Kuss-Video Gerüchte um eine Beziehung mit Aston-Villa-Spieler Douglas Luiz gab, im Video nicht. Vermutlich wird sie aber ihre 5,4 Millionen Insta-Followerinnen und -Follower daran teilhaben lassen. Im Bereich Sport sind einzig Roger Federer mit 8,8 Millionen Followern und Followerinnen vor ihr und Ivan Rakitic, der Fussball-Star aus dem Aargau (17,1).

Lehmanns Follower-Zahl, sie ist beachtlich. Anfangs März 2020 knackte der Nati-Star die Millionen-Grenze auf Insta, im Frühling dieses Jahres waren es dann zwei Millionen. Als ihr Wechsel zu Aston Villa Ende Juni bekannt wurde, waren es mehr als drei Millionen.

Dieses Kuss-Foto mit Aston-Villa-Spieler Douglas Luiz postete Lehmann auf Instagram. Instagram