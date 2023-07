Neue Studie: Wirksamer sind neue Medikamente oft nicht – teurer sind sie trotzdem

«Der fehlende Zusatznutzen sollte sich im Preis widerspiegeln»

«Wenn bei so vielen Zulassungen kein zusätzlicher Nutzen vorhanden ist, müssen wir uns fragen, ob wir bei der Regulierung von neuen Medikamenten auf dem richtigen Weg sind», sagt Kerstin Noëlle Vokinger, eine Erstautorin der Studie und Professorin für Recht und Medizin an der Universität Zürich, gegenüber den Zeitungen der Tamedia . «Der fehlende Zusatznutzen sollte sich unbedingt im Preis der Medikamente widerspiegeln», so Vokinger weiter.

200 Franken pro Tag und kürzeres Überleben

Bereits letztes Jahr landete das Krebsmedikament Rucaparib zur Behandlung von fortgeschrittenem Eierstockkrebs in den Schlagzeilen. Erst 2016 war es in den USA und daraufhin auch in Europa zugelassen worden. 2022 stellte eine Studie aber fest, dass das Medikament das Überleben der Behandelten im Vergleich zur herkömmlichen Behandlung verkürzt. Die Empörung war gross, da eine Tagesdosis Rucaparib in der Schweiz rund 200 Franken kostet.