Hilterfingen BE

Wirre Briefe rauben den Empfängern am Thunersee den Schlaf

Nachts beginnt der Hund zu bellen, tagsüber schleicht ein älterer Mann ums Haus, im Briefkasten liegen wirre Gedichte: Manuel* und sein Partner aus Hilterfingen BE sind besorgt. Ein Dorfbewohner scheint sie im Namen des Teufels absichtlich zu tyrannisieren.

Erst hätten sie das Ganze belächelt, doch nun haben Manuel* und sein Partner an ihrem Haus Kameras installiert, sämtliche Türen – sogar das Gartentor – bleiben abgeschlossen. «Die Tyrannei eines Dorfbewohners hat mittlerweile eine Dynamik angenommen, die uns nicht mehr kalt lässt», sagt der Mann aus Hilterfingen BE.

«Brandstiftungsgefahr» – eine Drohung?

Doch nun, als vergangene Woche das inzwischen dritte Schreiben im Briefkasten landete, wurden die beiden langsam, aber sicher nervös. Diesmal kam das Schreiben auf dem Postweg in den örtlichen Gastronomiebetrieb, der vom Partner geführt wird, geflattert. Und: Der Brief enthielt nun gar eine Art Drohung. «Brandstiftungsgefahr» prangerte jetzt nämlich als Titel im Schreiben.

So ist den beiden das Lachen definitiv vergangen: «Wenn plötzlich auch noch eine Art Drohung ausgesprochen wird, die noch dazu das Unternehmen betrifft, dann ist die Sache wirklich nicht mehr zum Spassen», sagt der Betroffene. Auch würde sich der Schwiegervater fürchten: «Wir leben zusammen in einem Bauernhaus aus Holz inmitten des Dorfes – wenn jemand mit Feuer droht, wird man schon unruhig», sagt Manuel. Zudem seien auch andere Leute aus Hilterfingen besorgt: «Wir sind nicht die Ersten, die von diesem Mann belästigt werden», weiss Manuel.

Polizei über «wirre Briefe» im Bild

Ein unangenehmes Gespräch mit dem Briefeschreiber

Dass er selber nichts ausrichten kann, hat er in den letzten Wochen bereits feststellen müssen. Den «tyrannisierenden Mitbürger» hatte er nämlich bereits in einem Gespräch zur Vernunft bringen wollen. So schildert Manuel von einem unangenehmen Zusammentreffen mit dem Briefeschreiber: «Erst kürzlich bellte unser Hund am Nachmittag laut auf. Als ich nach draussen ging, sah ich den Mann wieder vor unserem Haus herumlungern.» Also habe er allen Mut zusammengenommen und sei auf den Herrn, der stets ein metallenes Herz um den Hals trage, zugegangen. «Er sagte mir, er schaue sich nur unsere Blumen an.» Auf die Frage, weshalb er ihnen Briefe schreibe, sei er schliesslich laut geworden – «er sprach davon, dass hier ein Zentrum Luzifers in Planung sei». Bei diesem Gespräch habe er schnell gemerkt: «Bei diesem Mann stimmt etwas nicht. Er scheint ein religiöser Fanatiker zu sein, der vielleicht eine Gefahr für uns oder auch für sich selbst darstellt.»