Aufruf : Wirst auch du ständig gefragt, wann du Kinder kriegst?

Ob beim Familientreffen, der Klassenzusammenkunft oder beim Abendessen mit Freunden: Sowohl Singles wie auch kinderlose Paare werden immer wieder gefragt, wie es um ihre Familienplanung steht. Ein Twitter-User (32) nervt sich über diese Frage. «Wann akzeptieren Menschen endlich, dass man keine Kinder möchte?» In den Kommentaren schildern etliche Männer und Frauen ähnliche Erfahrungen. Einige wollen keine Kinder, andere haben aus anderen Gründen keine. So schreibt beispielsweise eine Userin, dass sie ungewollt kinderlos sei und die Fragen deshalb für sie schwierig seien. Eine weiterer User, der verheiratet ist, schreibt: «Es geht niemanden an, wie wir unser Leben leben wollen.»