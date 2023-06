Krank am ersten Ferientag – hast du die Freizeitkrankheit?

Wochenlang wie verrückt arbeiten oder für Prüfungen büffeln, nie krank sein und dann macht der Körper in den Sommerferien schon am ersten Tag schlapp. Warum genau dann? Das fragen sich viele auf Tiktok (siehe Video oben).

Das Phänomen nennt sich Leisure Sickness oder auch Freizeitkrankheit und kommt laut Psychologen häufig vor. Gemäss Studien war schon jeder Fünfte nach viel Arbeit oder schweren Prüfungen am Wochenende oder in den Ferien betroffen.

Symptome

Gründe

Das kannst du tun

Plane auch in stressigen Zeiten die Freizeit fest ein, in der du dich beispielsweise in der Natur bewegst.

Krank in den Ferien – was nun?

Ferien nachholen – geht das immer?

Wer schon länger in der Firma und selten krank ist, kann sich laut Kuenzle nach den Ferien problemlos mit dem Arztzeugnis melden. «Aber wer neu in der Firma ist, sollte nicht bei jedem kleinen Husten zum Arzt», so Kuenzle. Wenn sich jemand immer wieder krankmelde, werde das Personalbüro stutzig, vor allem wenn es regelmässig in den Ferien oder an bestimmten Tagen wie Montag oder Freitag vorkomme. «Meist melden sich aber genau diejenigen mit zu viel Stress nicht nach den Ferien», sagt Kuenzle.