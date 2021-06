Aufruf - Wirst du wegen deines Impfentscheids unter Druck gesetzt?

Die Frage, ob man sich gegen Corona impfen lassen will, sorgt teils für hitzige Debatten und sozialen Druck.

Mit einer grossen Kampagne wirbt das BAG für die Impfung gegen Covid-19, viele Experten sehen in der Impfkampagne und einer hohen Durchimpfung den einzigen Weg aus der Corona-Krise. Der Bundesrat betonte stets, die Impfung soll freiwillig bleiben. Wer sich nicht impfen lassen will, kommt mit einem negativen Testergebnis ebenfalls an ein zeitlich beschränktes Covid-Zertifikat.