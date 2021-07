«Du lebst nicht mehr lange» - Wirt erhält Todesdrohung, nachdem er Geimpften Kaffee offerieren wollte

«Heute wurde eine Grenze überschritten», wendete sich der Wirt eines Baselbieter Restaurants am Donnerstag per Video auf Facebook an seine Gäste. Der Gastgeber berichtet, er sei soeben am Telefon mit dem Tod bedroht worden. Dies gerade mal fünf Minuten nachdem er in einem Post geimpften Gästen einen Kaffee offeriert habe.