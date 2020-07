Aktualisiert vor 1h

Grenchen SO

Wirt geht trotz Corona-Quarantäne in seine Bar

In der Nacht auf Sonntag kam es in Grenchen SO zu einem Polizeieinsatz. Ein Wirt soll sich trotz seiner Corona-Quarantäne in seiner Bar befunden haben.

von Sven Forster

1 / 10 Der Wirt der Baracoa-Bar befand sich trotz Corona-Quarantäne in seiner Bar. In der Nacht auf Sonntag kam es in Grenchen zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Polizeiautos seien vorgefahren und haben die Bar und Angestellten überprüft.

Wie ein Leser-Reporter berichtet, kam es in der Nacht auf Sonntag in der Baracoa-Bar in Grenchen zu einem Polizeieinsatz. Mehrere Polizeiautos seien vorgefahren und haben die Bar und Angestellten überprüft. Wie der Leser-Reporter sagt, sollte der Wirt der Bar eigentlich in Quarantäne sein, war jedoch vor Ort.

Astrid Bucher, Mediensprecherin der Kantonspolizei, bestätigte einen Einsatz. Sie sagt: «Bei der Polizei ging ein anonymer Hinweis ein, wonach in diesem Betrieb Verordnungen missachtet würden.» Zu einer Festnahme kam es laut Bucher allerdings nicht.

«Ich hätte nicht dort sein dürfen.»

M.P.*, der Wirt der Baracoa Bar bestätigte auf Facebook den Besuch in der Bar. «Ich habe nur die Kasse gemacht und keine Kunden bedient.» Er sei erst spät dort eingetroffen, weil er dachte, es sei niemand mehr vor Ort. P. weiter: «Ich hätte nicht dort sein dürfen.»

«Ich habe den Beamten gesagt, ich mache Büro-Quarantäne, also hatte weder mit dem Personal noch mit Gästen etwas zu tun, sondern war alleine. Aber das hat sie nicht überzeugt», sagt der Wirt zum, «Grenchner Tagblatt».

Bar bleibt einige Tage geschlossen

M.P. sei am vergangenen Samstag zu einem Fest im Parktheater eingeladen gewesen. Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person hatte die Isolation missachtet und war ebenfalls an dieser Veranstaltung. Am Donnerstag schickte der Kantonsarzt deswegen 280 Personen in Quarantäne. Auch der Wirt hatte eine Anweisung per SMS erhalten, dass er sich in Quarantä n e begeben soll. Er sei auch am Freitag und Samstag daheim geblieben. Nur für die Abrechnung im Lokal habe er sein Zuhause verlassen.

Bis zum 8. Juli bleibt die Baracoa Bar vorerst geschlossen. Laut Aussagen von P. allerdings nicht wegen seiner nicht erfüllten Quarantäne, sondern weil sich eine positiv getestete Person im Baracoa aufgehalten hat. «Ich muss die Bar zumachen, bis alle Daten überprüft sind. Das dauert ungefähr zwei Tage.»