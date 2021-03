Am Freitag entscheidet der Bundesrat darüber, ob er weitere Lockerungen zulassen will. In die Vernehmlassung geschickt hatte die Regierung die Öffnung von Restaurant-Terrassen.

Der Bundesrat entscheidet am Freitag über neue Lockerungen der Corona-Einschränkungen. Er könnte es Restaurants erlauben, die Terrassen zu öffnen. Auch Kinos oder Theater sollen öffnen können und drinnen maximal 50 Personen empfangen dürfen. Im privaten Bereich könnte die 5er-Regel fallen und es könnten Treffen bis zu zehn Personen erlaubt werden. Betroffene schildern, was der Tag der Entscheidung für sie bedeutet.

Gastronom und Musiker Paul Flück, «Krone» in Luterbach

Tamara Zihlmann, dreifache Mutter

«Wir wären also nicht böse, wenn der Bundesrat die 5er-Regel am Freitag lockern würde. Wir sind fünf Personen im Haushalt – wir dürfen also niemanden nach Hause einladen und höchstens draussen zusätzliche Leute treffen. So haben wir es etwa beim Geburtstag der ältesten Tochter gemacht. Bei meinem 30. Geburtstag gab es dann eben gar keine Feier. Wir haben uns mit der Regel arrangiert, aber wirklich zu Ende gedacht ist sie nicht: In der Spielgruppe und im Kindergarten hatten unsere drei Kinder ja auch Kontakt zu viel mehr Kindern.»