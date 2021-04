Daniel Windlin sitzt in einem Video auf der Terrasse vor seinem Gasthof Adler in Küssnacht am Rigi. Dabei äussert sich der Wirt über die Lockerungen der Corona-Massnahmen wie die Öffnung der Terrassen, die der Bundesrat kürzlich bekannt gegeben hat. Im Video rechnet Windlin vor: Mit Plätzen auf Terrasse und Parkplatz habe er beispielsweise 200 Menüs, die er an einem Mittag verkaufen könne. In der Küche arbeiten dafür vier Personen, im Service nochmals sechs Personen. Bei einem Wetterumschwung habe er dann ein Problem. Während Windlin im Video spricht, regnet es immer stärker auf ihn herab. So sei es schwierig Gäste zu empfangen.