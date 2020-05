Staatsanwaltschaft ermittelt

Wirt mit Ekelvideo aus eigener Küche erpresst

Ein Restaurantinhaber aus der Zürcher Agglo wird mit einem Youtube-Film erpresst. Fast 20'000 Franken soll er bezahlen, damit sein Ruf nicht ruiniert wird.

Bei den Aufnahmen dreht sich einem der Magen um: Mit der WC-Bürste zuerst die uringetränkte Toilette putzen, dann direkt damit in der grossen Schüssel Salatsauce anrühren und schliesslich die präparierte Sauce auf dem gemischten Salat verteilen. Anfang April wurden solche Aufnahmen auf Youtube geladen (Siehe Video). Darin ist auch prominent zu sehen, in welchem Restaurant die unappetitliche Szene offenbar gefilmt wurde. Das Ziel der Aufnahme: den Wirt zu verängstigen und Geld von ihm zu verlangen. «3 Bitcoins soll ich zahlen, damit das Filmchen vom Netz verschwindet», sagt A. N.* Umgerechnet 19'800 Franken soll der Zürcher überweisen. Ansonsten droht der Erpresser, den Film zu streuen und den Ruf seines Restaurants zu ruinieren.

Ehemaliger Mitarbeiter?

Seit rund vier Jahren führt N. sein Restaurant in der Zürcher Agglomeration. «Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass es ausgezeichnet läuft und unsere Kunden sehr zufrieden sind.» Das beweisen auch die vielen Google-Rezensionen des Restaurants. Aber jemand will N.* Böses. «Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Angestellten handelt. Wohl einen ehemaligen.» Der Erpresser würde äusserst professionell vorgehen. Der Kontakt existiere ausschliesslich über Whatsapp. Die verwendete Handynummer kann nicht zurückverfolgt werden. Die Zahlung soll über ein anonymes Bitcoin-Konto abgewickelt werden – so zumindest der Plan des Erpressers. Doch N.* denkt nicht daran zu zahlen. «Ich lasse mich sicherlich nicht auf Erpressungsversuche ein und habe sofort die Polizei eingeschaltet.» Die Staatsanwaltschaft habe bereits ihre Arbeit aufgenommen.