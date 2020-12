Das Restaurant Raten in Oberägeri ZG ist ein Ausflugsrestaurant.

Das Restaurant Raten durfte am Samstag, 12. Dezember 2020 wieder öffnen, nachdem es die Behörden zuvor eine Woche lang schliessen liessen.

Vergangene Woche musste das Restaurant Raten in Oberägeri ZG auf behördliche Anweisung während sieben Tagen schliessen, am Samstag durfte es wieder öffnen. Bereits im Oktober musste es schliessen, damals für 36 Stunden. Die Polizei warf dem Wirt vor, gegen die Maskenpflicht zu verstossen.

Fällt eine zweite Busse höher aus?

Neben dieser behördlichen Massnahme liegt nun auch ein erster Strafbefehl gegen den Raten-Wirt vor, wie Zentralplus berichtete. Diesem sei zu entnehmen, dass sich der Wirt bei einer Polizeikontrolle Ende Oktober trotz Aufforderung der Polizei geweigert habe, in seinem Restaurant eine Maske zu tragen. Dafür werde er mit einer Busse von 500 Franken bestraft. Es sei gut möglich, schreibt das Portal weiter, dass der Wirt noch mehr Busgeld bezahlen müsse, da sein Lokal wegen Verstössen im Dezember ein zweites Mal habe schliessen müssen. In einem Wiederholungsfall erhöhe sich die Busse in der Regel. Übrigens müsse auch eine Serviceangestellte eine Busse von 500 Franken bezahlen für den Fall im Oktober. Auch sie habe gegen die Maskenpflicht verstossen.