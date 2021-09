Vom Fedpol verhört - Wirt nimmt Stellung zu Wut-Video – «ich bin nicht gefährlich»

«Komm ja nicht in die Innerschweiz. Du weisst nie, wenn im Tram jemand eine Rakete dabeihat.» Diesen Satz und weitere Drohungen sprach der Pächter des Club-Lokals des SC Buochs in einem Selfie-Video aus. Dieses ging am letzten Freitag viral und sorgte auch in den Medien für grosses Aufsehen.