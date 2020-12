Lauberhorn-Webcam : Wirt verpixelt seine Beiz, weil er bei der Polizei verpfiffen wurde

Auf der Webcam des Lauberhorns ist das Restaurant Startbar neuerdings verpixelt. Auf Twitter wird spekuliert, ob damit womöglich Verstösse gegen die Corona-Regeln vertuscht werden sollen. Wirt Beni Scheiber dementiert.

Wirt Beni Scheiber gibt an, dass in seiner Beiz alles mit rechten Dingen zugeht – und erklärt den Grund für die Verpixelung.

Tatsächlich hatte der Bundesrat an diesem Datum beschlossen, die Restaurants aufgrund der epidemiologischen Lage zu schliessen. Die Anordnung gilt für die Gasthöfe im Flachland genauso wie für die Bergbeizen in den noch offenen Skigebieten. Der Twitterer hegt deshalb einen Verdacht: Hat der Betreiber sein Lokal unkenntlich gemacht, damit er unbehelligt weiterwirten kann? Er wäre schliesslich nicht der Erste, der zu solchen Methoden greift: Österreichische Bergbahnbetreiber verstellten laut Medienberichten die Position ihrer Webcams, um den Gästeansturm bei den Liften zu kaschieren.

«Will nicht, dass man uns über die Schulter schaut»

Startbar-Wirt Beni Scheiber ist hörbar verärgert, als ihn 20 Minuten mit dem Tweet konfrontiert. Mit nicht druckreifen Ausdrücken macht er deutlich, was er von Leuten hält, die ihn lieber öffentlich «anschwärzen» anstatt sich persönlich bei ihm zu erkundigen. Bereits Mitte Dezember habe ihn eine Person auf der Basis von Webcam-Bildern bei der Polizei denunziert, weil es bei der Hütte offenbar zu einer Menschenansammlung kam. Scheiber beteuert indes, sich stets an die Corona-Massnahmen gehalten zu haben: «Wir machen hier oben alles, was Bund und Kanton vorgeben.» Dennoch habe die Meldung an die Behörden eine Anzeige nach sich gezogen.