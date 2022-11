«H*** der Pharmaindustrie» : Wirt wegen Drohung und Hetze gegen Berset zu 2000 Fr. Strafe verurteilt

Als der Bundesrat im Kampf gegen die Pandemie im September 2021 mit der Zertifikatspflicht das öffentliche Leben für Ungeimpfte stark einschränkte, sorgte das bei vielen für massiven Unmut. Ein Wirt aus Nidwalden machte daraufhin seiner Wut auf Gesundheitsminister Berset in einem Video Luft – und überschritt dabei Grenzen: «Jetzt wird nicht mehr politisch geredet. Komm ja nicht in die Innerschweiz. Du weisst nie, wenn im Tram jemand eine Rakete dabei hat», wandte er sich an Berset. «Oder jemand zwei Kilometer entfernt mit dem Scharfschützengewehr sitzt.» Es sei mittlerweile «sehr, sehr gefährlich» für Berset, so der Mann, der Berset als «H*** der Pharmaindustrie» verunglimpfte. «Wenn ich du wäre, würde ich nicht mehr aus dem Haus gehen.»