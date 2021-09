Kreisgericht Rheintal - Wirt wehrt sich vor Gericht gegen Corona-Verstoss

Darum gehts Im Restaurant Piazza in Oberriet soll Mitte Mai 2020 zweimal gegen die Covid-19-Verordnung verstossen worden sein.

Dafür soll er per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 180 Franken verurteilt werden.

Dagegen wehrte sich Wirt Albert Hengartner vor Gericht.

Er selbst war an den betroffenen Abenden nicht im Lokal, sein Sohn führte zu diesen Zeiten den Betrieb.

Das Gericht sprach den Wirt nur teilweise schuldig und reduzierte die geforderte Strafe.

Die Reaktion zum Urteil siehst du im Video oben.

«Ich habe das Schutzkonzept umgesetzt», «Es war klar, dass um Mitternacht Feierabend ist», «Ich war gar nicht da» – diese Sätze wurden an der Gerichtsverhandlung vor dem Kreisgericht Rheintal am Mittwoch zigmal vom beschuldigten Beizer wiederholt. Dem heute 64-jährigen gelernten Koch wurde vorgeworfen, dass in seinem Restaurant in Oberriet SG zweimal kurz nacheinander gegen die «Covid-19 Verordnung 2» verstossen wurde. Konkret wurde ihm angelastet, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag, dem 16. Mai 2020 das Restaurant Piazza gegen 0.50 Uhr noch geöffnet war, die Musik noch lief und nach Mitternacht noch Getränke ausgeschenkt wurden. Weil sich in der Nachbarschaft jemand über Lärm genervt hatte, wurde die Polizei gerufen, welche eine Patrouille zum Piazza schickte. Die Polizistin und der Polizist dieser Patrouille waren vor Gericht als Zeugen geladen. Sie bestätigten, dass sie bei Ankunft zahlreiche Gäste sowohl vor als auch im Lokal antrafen, dass es laut war und einige Gäste noch am Konsumieren waren.

1 / 4 In der Piazza-Bar in Oberriet SG hielten sich im Mai 2020 länger als erlaubt Gäste auf. Die Staatsanwaltschaft stellte deshalb einen Strafbefehl gegen den Betreiber aus. 20min/Thomas Sennhauser Wirt Albert Hengartner wehrte sich vor Gericht gegen den Strafbefehl. 20min/Thomas Sennhauser Deshalb landete der Fall vor dem Kreisgericht Rheintal, das im Altstätter Rathaus tagte. altstaetten.ch

Video aus Insta-Status Polizei vorgelegt

Auch in der nächsten Nacht soll es zu einem Verstoss gegen die damals geltende Covid-Verordnung gekommen sein. Dieser ist jedoch nicht durch einen Polizeieinsatz belegt, sondern nur durch ein Video, das jemand der Polizei zugespielt hat. Darauf soll zu sehen sein, dass sich Gästegruppen mischten und sich stehend aufhielten. Damals galt, dass sich maximal vier Personen sitzend in Gastrobetrieben treffen dürfen. Woher das Video stammt ist unklar, was der Verteidiger an der Verhandlung kritisierte. «Die Person, die das Video der Polizei zugänglich gemacht hat, hätte einvernommen werden müssen.» Zudem sei nicht einwandfrei nachgewiesen, dass das Video in der besagten Nacht aufgenommen wurde. Der Staatsanwalt hält dagegen. «Es handelt sich um ein Video aus einem Instagram-Status.» Als das Video am 17. Mai 2020 der Polizei gezeigt wurde, sei es laut Anzeige 21 Stunden alt gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte in der Folge einen Strafbefehl gegen den Patentinhaber ausgestellt. Vorwurf: Mehrfache Missachtung der Massnahmen in Sache der Covid-19-Verordnung 2. Patentinhaber Hengartner sollte zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt werden. Dagegen erhob dieser Einspruch, weshalb es zur Gerichtsverhandlung am Mittwoch kam.

«Ich wollte nicht auf Bewährung wirten»

Der Strafbefehl hatte den Wirt darauf aus der Bahn geworfen. Er gab kurz nach dessen Erhalt sein Wirtepatent ab. «Ich wollte nicht auf Bewährung wirten. Ständig mit der Drohung im Hinterkopf, dass mir das Patent entzogen werden könnte – nein danke.» Damals im Mai 2020, zu Beginn der Pandemie, sei alles neu gewesen – für alle. «Ich habe aber die Mitarbeitenden informiert, wir hatten ein Schutzkonzept, alle wussten, was gilt.» Er selber arbeitete jeweils in der Tagesschicht, bis zirka 19 Uhr. An den besagten Abenden war er nicht im Lokal. Sein Sohn, der auch sein Stellvertreter ist, kümmerte sich jeweils um die Spätschicht. «Es kann sein, dass zu Beginn nicht alles 100 Prozent richtig umgesetzt wurde.» Da er gar nicht dort war, kann er keine gesicherte Aussage machen. «Aber wir haben nichts vorsätzlich falsch gemacht, das kann ich sagen.» Die Behörden hätten ruhig etwas Verständnis für die Mitarbeitenden zeigen können.

Stellvertreter war zuständig

Da der heute 64-Jährige aber Mitte Mai 2020 der Patentinhaber war, wurde er angeklagt. Der Staatsanwalt forderte eine Verurteilung wegen mehrfacher Missachtung der Massnahmen in Sachen Covid-19 Verordnung 2. Als Sanktion wurde eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 180 Franken (14'400 Fr.) verlangt.

Der Verteidiger forderte einen vollumfänglichen Freispruch. Zwar sei sein Mandant zum Zeitpunkt Patentinhaber gewesen, aber er sei nicht Betreiber und Sicherheitsverantwortlicher gewesen. «Er hatte frei. Sein Stellvertreter war zuständig.» Zudem stellte der Anwalt in Frage, ob überhaupt eine Strafe ausgesprochen werden darf, da sich seiner Meinung nach, die vom Bundesrat erlassene Verordnung gar keine Sanktionen, wie sie von der Staatsanwaltschaft gefordert wurden, gesetzlich erlaubt.

Das Gericht entschied anders. Eine Strafe könne ausgesprochen werden. Allerdings wurde der Wirt im Fall des der Polizei zugespielten Videos freigesprochen. «Es ist nicht klar, wann das Video genau aufgenommen wurde.» Zudem sei nicht klar zu sehen, ob die Personen auf dem Video etwas konsumieren. Der Verstoss der ersten Nacht sieht das Gericht, gestützt auf den Polizeirapport und die Zeugenaussagen der Polizistin und des Polizisten, als erwiesen und fällt dafür einen Schuldspruch. Das Gericht verurteilte den Beschuldigten zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 180 Franken (9000 Fr.) bei einer Probezeit von drei Jahren. Zudem muss er die Hälfte der Untersuchungskosten tragen – rund 2700 Franken.

Brauchst du oder braucht jemand, den du kennst, eine Rechtsberatung? Hier findest du Hilfe: Rechtsauskunftsstellen nach Region Reklamationszentrale, Hilfe bei rechtlichen Fragen