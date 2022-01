Zermatter Restaurant – Wirte der Walliserkanne verhalfen Gästen zur Flucht vor Polizei

Der Kanton hatte die Schliessung bis am 12. November verfügt.

Die Walliserkanne in Zermatt war im Herbst einige Wochen geschlossen.

Am 15. September wollten zwei Regionalpolizisten die Covid-Zertifikate der Gäste in der Walliserkanne in Zermatt kontrollieren. Die Wirte des Restaurants weigerten sich schon damals, rund einen Monat vor der Zwangsschliessung, die Zertifikate ihrer Gäste zu überprüfen. Wie der «Walliser Bote» schreibt, wollten sich die beiden Personen gegenüber den Beamten nicht ausweisen.