Gegen Einsamkeit

Wirte setzen Puppen an Tische

Weil viele Restaurants halbleer sind, müssen sich Wirte etwas überlegen, damit es in den Lokalen trotzdem gemütlich ist. Puppen sollen gegen die Einsamkeit helfen.

…Im «The Inn at Little Washington» in Virginia sind die Puppe in modische Kleider der 1940er-gesteckt.

Statt die Tische einfach leer zu lassen, setzen sie lebensgrosse Puppen an die Tische – sodass der Eindruck entsteht, der Tisch sei tatsächlich besetzt. Die Idee stamme aus einem Restaurant in Niedersachsen, das bereits vier solche Puppengäste einsetzt, wie der deutsche «Stern» berichtet. Drei weitere sollen bald hinzukommen.

Begehbare Kunst-Installation

Auch in den USA ist die Idee populär. Im Restaurant The In at Little Washington im Bundesstaat Virginia wird die Idee, Puppen gegen Einsamkeit einzusetzen, zusätzlich mit einem modischen Aspekt verknüpft. Der Restaurant-Betreiber kleidet die Puppen in typische Vintage-Mode der 1940er.