Erleichterungen für Geimpfte, die in Israel bereits Realität sind, stossen in der Schweizer Gastroszene auf Anklang.

Wer gegen Covid-19 geimpft ist, soll auch wieder in die Beiz können: Erleichterungen für Geimpfte, die in Israel bereits Realität sind, stossen in der Schweizer Gastroszene auf Anklang. Auch in der Politik scheint eine Sonderbehandlung nach Impfstatus nicht mehr ausgeschlossen.



«Wir wären bereit, nur geimpfte Gäste zu bewirten – Hauptsache, wir können wieder aufmachen», sagt Michel Péclard, Inhaber der Zürcher Pumpstation GmbH. Der Lockdown habe die Gastronomie Milliarden gekostet. Wenn die Impfung für alle zugänglich sei, gebe es keinen Grund, die Restaurants weiterhin geschlossen zu halten.



Sich gegen das Virus zu impfen, habe auch mit Solidarität zu tun, so Péclard. «Wer sich nicht impfen lassen will, bleibt halt zuhause.»