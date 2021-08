Beschränkter Zugang - Wirte zittern vor Covid-Zertifikat

Auch Urs Karrer, Vize-Präsident der Corona-Taskforce, sagte an einer Medienkonferenz am Mittwoch, eine ausgeweitete Zertifikatspflicht sei «durchaus eine denkbare Option».

Das Covid-Zertifikat soll künftig zum Eintrittsticket in die Beiz werden: Die Kantone würden es begrüssen, wenn der Bundesrat noch diese Woche eine Ausweitung der Zertifikatspflicht auf gewisse Anlässe, Tätigkeitsbereiche oder Betriebe, etwa Restaurants, beschliessen würde. Das sagten Vertreter der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) gestern auf Anfrage von 20 Minuten. Würden diese Pläne umgesetzt, dürften nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete in Restaurants.

Auch Urs Karrer, Vize-Präsident der Corona-Taskforce, sagte an einer Medienkonferenz am Mittwoch, eine ausgeweitete Zertifikatspflicht sei «durchaus eine denkbare Option». Der Ruf nach dem Zertifikat lässt Vertreterinnen und Vertreter der Gastrobranche zittern.

Der Schweizer Gastroverband Gastrosuisse rechnet damit, dass der Bundesrat am Mittwoch in Richtung eines Covid-Zertifikats für die Gastrobranche vorpreschen wird. Gastrosuisse wehre sich dagegen, schreibt der Verband in einer Medienmitteilung. «Täglich kehren 2,5 Millionen Menschen im Restaurant, im Café oder in der Bar ein. Die Ausweitung des Zertifikats führt zu einer Diskriminierung und droht die Gesellschaft zu spalten.»