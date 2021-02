Wirtin Priska Brunner war verärgert, als sie Post von der Steuerverwaltung bekam. «Man lässt uns nicht arbeiten, dann müssen wir auch noch bezahlen», sagt sie zu 20 Minuten. Die Betreiberin der «Fifties-Bar» in Affeltrangen TG entschied sich, den Spiess kurzerhand umzudrehen. «Nun bekommt die Steuerverwaltung mal Post von mir», schrieb sie in einem Post auf Facebook und zeigte den Brief, den sie an die Verwaltung in Frauenfeld zurückschickte.