Armut steigt: Alleinerziehende Mütter stark betroffen – Caritas

Am Ende des Monats bleibt bei immer mehr Leuten nicht mehr viel Geld übrig. (Symbolbild)

Insbesondere alleinerziehende Mütter sind in der Schweiz von Armut betroffen.

Verglichen zum Vorjahr nahmen die Einkäufe in Caritas Märkten um zwölf Prozent zu.

Lebensmittel, Mieten, Krankenkassenprämien und nun auch noch der Strom werden erheblich teurer. Dass die Löhne jedoch gleich bleiben, macht vielen Leuten zu schaffen. In der Schweiz sind insgesamt 745’000 Personen von Armut betroffen. Die Folgen der Pandemie und der Ausbruch des Krieges in der Ukraine lassen diese Z ahl weiter ansteigen . Viele Familien haben sich noch nicht finanziell von der Pandemie erholt, und schon stehen neue Teuerungen an.