Bern : Wirtschaftsdirektor fordert Bundesrat auf, Notrecht auszurufen

Der Berner Wirtschaftsdirektor Christoph Ammann macht Druck auf die Schweizer Regierung. Die ausserordentliche Lage sie aus gesundheitlicher Sicht notwendig – und wirtschaftlich weniger schädlich.

Der Berner Regierungsrat Christoph Ammann aeussert sich zur Covid-19 Situation und weiteren Massnahmen, am Freitag, 23. Oktober 2020, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)

Nur der Bundesrat könne mit dem nötigen Tempo und der erforderlichen Wirkung handeln, sagte Ammann in einem am Freitag publizierten Interview mit der «Berner Zeitung». Bei kantonalen Lösungen drohten in verschiedenen Bereichen Wettbewerbsverzerrungen. Das gefährde letztlich den Zusammenhalt im Land.