Stockholm : Wirtschaftsnobelpreis für drei US-Forscher für Arbeiten zu Banken

Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig legten schon in den 80er Jahren die Grundlagen, um die Rolle von Banken in der Wirtschaft und insbesondere in Finanzkrisen besser zu verstehen.

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel geht in diesem Jahr an drei US-Forscher für ihre Arbeiten zu Banken und Finanzkrisen. Ex-US-Notenbankchef Ben Bernanke, Douglas Diamond von der Universität von Chicago und Philip Dybvig von der Washington University in St. Louis hätten Grundlagen für die moderne Forschung über Banken, Regulierung und Krisenmanagement gelegt, würdigte die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften am Montag in Stockholm die Wissenschaftler.