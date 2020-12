Am Mittwoch hat der Bund den detaillierten Plan vorgestellt, wer den ersten zugelassenen Corona-Impfstoff wann erhalten soll. Die Impfaktion soll landesweit am 4. Januar beginnen, wobei erste Kantone in kleinen Mengen schon diese Woche mit dem Impfen anfangen. Ab Januar sollen dann jeden Monat 250’000 Dosen des zugelassenen Wirkstoffs geliefert werden. Der Plan des Bundes sieht vor, in einem ersten Schritt besonders gefährdete Personen zu impfen, ab Frühling alle anderen (siehe Box unten).