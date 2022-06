Höhere Preise: Wirtschaftsprofessoren wollen keine Preis-Senkungen für Büezer

Auch Reiner Eichenberger, Wirtschaftsprofessor an der Universität Fribourg, rechnet damit, dass die gestiegenen Preise durch höhere Löhne wieder wettgemacht werden. Die höheren Löhne kämen halt mit einer gewissen Verzögerung, sagt er.

Tanken ist seit Kriegsbeginn teurer geworden. Coop-Tankstelle in Frenkendorf BL im März 2022.

Vieles, was die Schweizerin und der Schweizer konsumieren, ist teurer geworden: Heizöl, Benzin, Gartenmöbel oder der Flug ins Ausland. Politikerinnen und Politiker von links bis rechts wollen deshalb die Konsumentinnen und Konsumenten entlasten. Die Vorschläge reichen von einer Senkung der Benzinpreise und Steuerabzügen bis zu Gutscheinen (Check fédéral) für eine breite Bevölkerungsschicht.

Das sei nicht nötig, sagen Ökonomen. Denn der Wirtschaftsboom, volle Auftragsbücher und der Mangel an Arbeitskräften führten automatisch zu einer Lohnerhöhung. Jan-Egbert Sturm, ETH-Professor und Direktor der Konjunkturforschungsstelle (KOF), sagt im «SonntagsBlick»: «Die Jobsicherheit könne kaum grösser sein.»

Lohnerhöhung kommt «mit einer gewissen Verzögerung»

Auch Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger erwartet eine Lohnerhöhung für Angestellte in der Schweiz, welche die höheren Preise wettmacht. «Das kommt halt mit einer gewissen Verzögerung, vielleicht auch erst in einem Jahr», sagt Eichenberger auf Anfrage von 20 Minuten. Doch diesem Prozess politisch vorzugreifen und Benzinpreise künstlich zu senken, sei absolut falsch. «Das Benzin ist ja nicht zum Spass teurer, sondern, weil das Angebot sinkt. Wenn der Preis künstlich gesenkt wird, konsumieren die Leute vermehrt, wodurch der Preisdruck noch mehr steigt.» Die SVP versuchte in der Sommersession, die Benzin- und Heizöl-Preise zu senken, scheiterte damit aber im Parlament.